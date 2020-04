Αθλητικά

Πετρούνιας: θα διατηρήσω τον τίτλο μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

Ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση στο Τόκιο, μετά την επικύρωση της κατάταξης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Η απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας γυμναστικής (FIG) να επικυρώσει ως τελική την κατάταξη των προκριματικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης του Μπακού (που διακόπηκε λόγω κορονοϊού), ουσιαστικά σηματοδοτεί το τέλος της... αγωνίας για τον Λευτέρη Πετρούνια.

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων εξασφαλίζει τη δεύτερη πρωτιά του σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη Μελβούρνη, και πλέον εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, το οποίο θα κληθεί να «σφραγίσει» στην αντίστοιχη διοργάνωση της Ντόχα (πιθανότατα θα μετατεθεί για το 2021).

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με ανάρτησή του στα social media, δεν έκρυψε την ανακούφισή του για την εξασφάλιση της πρόκρισης, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι το καλοκαίρι του 2021 στο Τόκιο θα καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέχει από το Ρίο.

«Ήρθε η πολυπόθητη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο !! Ναι !! Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μπακού η πρόκριση είναι γεγονός που μπορεί να χαθεί μόνο με ένα απίθανο σενάριο πια ! Του χρόνου θα διατηρήσω τον τίτλο μου!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πετρούνιας.