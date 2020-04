Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τα 2000 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων. Αρκετοί οι ασθενείς που αποσωληνώθηκαν και εκείνοι που πήραν εξιτήριο. Προβληματισμός απο τα κρούσματα σε καταυλισμό Ρομά.

Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 56 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.011 σε όλην τη χώρα και το 57% αφορά άνδρες.

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων:

Κάτω των 17 ετών: 2,8% (μόλις 53 περιστατικά)

18-39 ετών: 30,8%

40-64 ετών: 45,2%

Άνω των 65 ετών: 21,3%

Το 26,4% των κρουσμάτων είναι σχετιζόμενο με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ το 39% με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 74 ασθενείς. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη. Οι 14 είναι γυναίκες και οι 60 είναι άνδρες. Το 75% αυτών έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών.

15 ασθενείς με COVID-19 έλαβαν εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 4 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα κατέληξε ένας 47χρονος ασθενής (με βεβαρημένο ιστορικό) στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, με αποτέλεσμα ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στην Ελλάδα να ανέρχεται πλέον σε 91 (65 άνδρες και 26 γυναίκες). Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που κατέληξαν ήταν τα 73 έτη. Το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών.

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά 35.432 δείγματα.