Κοινωνία

Δελτία Στάθμευσης ΑμεΑ: Μέχρι πότε παρατείνεται η ισχύς τους

Τι προβλέπει η εγκύκλιος που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2020 η ισχύς των Δελτίων Στάθμευσης (μπλε κάρτες ) που έχουν χορηγηθεί σε ΑμεΑ, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι συμπολίτες μας και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους από άσκοπες μετακινήσεις, λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης που έχει θεσμοθετηθεί για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μέχρι 30 Απριλίου 2020, ισχύει και για τις άδειες οδήγησης που έχουν χορηγηθεί σε ΑμεΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, εφόσον οι συνθήκες που έχουν προκύψει, λόγω της εμφάνισης της COVID-19, επιβάλουν την παράταση ισχύος της ανωτέρω προθεσμίας για τα διπλώματα οδήγησης, θα παραταθεί αντίστοιχα και η προθεσμία ισχύος των Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ.