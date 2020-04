Οικονομία

“Βουτιά” στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων

Ειδικά για το μήνα Μάρτιο οι επιβάτες τόσο από το εσωτερικό όσο κι από το εξωτερικό ήταν μειωμένοι σε ποσοστό 60% περίπου.

Μεγάλη πτώση σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 5.4 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση 19,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 6.7 εκατομμύρια επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 58.712 (από τις οποίες 33.405 εσωτερικού και 25.307 εξωτερικού) παρουσιάζοντας πτώση 10,3 %, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 65.437 πτήσεις.

Αναλύοντας τα δεδομένα για τον Μάρτιο του 2020 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 1.027.061 επιβάτες, μείωση 59%. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 15.987 με πτώση 31,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 23.288 πτήσεις.

Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 279.346 καταγράφοντας μείωση 60,2% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 701.712 επιβάτες.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», και Ηρακλείου, καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση επιβατικής κίνησης Μαρτίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ΄19.

Όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία: οι περιορισμοί μετακινήσεων επιβατών που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των πτήσεων και την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του Covid-19, έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας.