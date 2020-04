Πολιτική

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: κατώτερα των περιστάσεων τα μέτρα του Eurogroup (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το «μαξιλαράκι» από τα πρωτογενή πλεονάσματα που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και σχολιάζοντας τις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup, τόνισε πως η Ευρώπη δείχνει να μη διδάσκεται από το παρελθόν και να μη μαθαίνει από τα λάθη της.

Πρόσθεσε δε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και είναι κατώτερα των περιστάσεων, καθώς ακόμα και η ΕΚΤ πρόσφατα ανακοίνωσε πως τα χρήματα που θα χρειαστούν είναι περισσότερα από 1,5 τρις ευρώ τη στιγμή που τα μέτρα που αποφάσισε χθες το Eurogroup μετά βίας ξεπερνούν το μισό δις.

Υπογράμμισε δε πως ΟΟΣΑ, στην ανάλυση του για τις οικονομικές επιπτώσεις, είπε πως ενδεχομένως η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πληγεί περισσότερο, αναφερόμενος στις δυτικές οικονομίες.

Ο κ. Χαρίτσης είπε πως με δάνεια, μνημόνια και πολιτικές λιτότητας δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση που θα φέρει ο κορονοϊός σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται αμοιβαιοποίηση του χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την έκδοση ευρωομολόγου.

Επίσης κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις δικές μας δυνάμεις αναφερόμενος στο απόθεμα από τα πρωτογενή πλεονάσματα που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να αξιοποίηση τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα, «Μένουμε Όρθιοι».