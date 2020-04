Κόσμος

Κορονοϊός: “άγγιξαν” τους 1000 οι νεκροί στη Βρετανία σε 24 ώρες

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον που βγήκε από την εντατική.

Η βρετανική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση σήμερα στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα καραντίνας, παρά τον καλό καιρό που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, μετά το θλιβερό ημερήσιο ρεκόρ θανάτων από τον νέο κορονοϊό, ένδειξη επιδείνωσης της πανδημίας στη χώρα.

Μέσα σε 24 ώρες 980 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της Covid-19 στα 8.958, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραμένει στο νοσοκομείο.

Αυτός ο απολογισμός είναι χειρότερος από τον υψηλότερο που ανέφερε στις 28 Μαρτίου η Ιταλία, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία στην Ευρώπη.

«Όσο ζεστός κι αν είναι ο καιρός, όσο ελκυστικό κι αν είναι το πάρκο ή η παραλία σας, πρέπει όλοι να μείνετε στα σπίτια σας. Επειδή στα νοσοκομεία της χώρας, το προσωπικό μάχεται μέρα και νύχτα για να ανασάνουν οι ασθενείς που είναι σε απελπιστική κατάσταση», είπε ο Χάνκοκ απευθυνόμενος στους Βρετανούς που θα θελήσουν να επωφεληθούν από την καλοκαιρία για να εκδράμουν.

Μια θετική είδηση σε αυτό το ζοφερό τοπίο, ο 55χρονος πρωθυπουργός που αναρρώνει στο νοσοκομείο, αφού βγήκε από την εντατική, σηκώθηκε σήμερα και «κάνει σύντομους περιπάτους ανάμεσα στις περιόδους ανάπαυσης, στο πλαίσιο της θεραπείας που λαμβάνει για την αποκατάστασή του», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Το ηθικό του παραμένει πολύ καλό», σχολίασε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι ο Τζόνσον βρίσκεται «στην αρχική φάση» της αποθεραπείας και το πότε θα αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του θα εξαρτηθεί από τους θεράποντες γιατρούς του.

Ο Τζόνσον «μίλησε με τους γιατρούς του και ευχαρίστησε όλη την ομάδα για την απίστευτη φροντίδα που λαμβάνει», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Χάνκοκ τόνισε εξάλλου ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αποτελεσματικά παρά την απουσία του Τζόνσον και ότι ο προσωρινός αντικαταστάτης του, ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ κάνει «εξαιρετική δουλειά». Όσον αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων, είπε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει ακόμη τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να λάβει μια απόφαση για το πότε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.