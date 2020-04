Αθλητικά

Ο Γιώργος Μπόγρης στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και την καραντίνα στην Ισπανία (βίντεο)

Σε απευθείας σύνδεση από την Τενερίφη, μιλά για την καθημερινότητα του, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα και στέλνει το δικό του μήνυμα σε όλους τους Έλληνες.