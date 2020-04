Πολιτισμός

Τα λείψανα της Αγίας Κορώνας τοποθετήθηκαν στην Μητρόπολη του Άαχεν (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η Αγία που τιμούν Ορθόδοξοι και Καθολικοί, η οποία θεωρείται προστάτιδα κατά των επιδημιών.