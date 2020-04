Κοινωνία

Amber Alert: Αρπαγή 4χρονου αγοριού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 04/04/2020, η μητέρα του Γιαννακούλη Αχιλλέα-Αλέξη, 4 ετών, προέβη σε αυτοδικία, αρνούμενη να επιστρέψει τον ανήλικο στον πατέρα του.

Υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στην ενεργοποίηση του Amber Alert σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο Γιαννακούλης Αχιλλέας-Αλέξης έχει ύψος 1,20 μ., έχει βάρος 17 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Έχει 5 ράμματα στο μέτωπο. Την ημέρα που απήχθη φορούσε σκούρα μπλε φόρμα, μαύρα παπούτσια Nike, κόκκινο μπουφάν με κουκούλα, μαύρο-γκρι κασκόλ με ρίγες και μαύρο-γκρι σκούφο με ρίγες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.