Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορoνοϊού παραμένει, προειδοποίησε ο Πατούλης.

Σταδιακή αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε ποσοστό 18%, από την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων, παρατηρείται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που επεξεργάζεται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Το γεγονός καταδεικνύει μια χαλάρωση, η οποία μπορεί να αντιστρέψει τη θετική πορεία που παρουσιάζει η χώρα έναντι της πανδημίας, αναφέρει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, υπογραμμίζοντας, «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορoνοϊού παραμένει. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρχές και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται να αξιοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία πριν το αυξητικό φαινόμενο λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι 600 ανιχνευτές κυκλοφορίας, οι οποίοι μετρούν συνεχώς τον αριθμό των οχημάτων που διέρχονται από κεντρικές αρτηρίες, φαίνεται ότι τη 2η εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων, (30 Μαρτίου - 5 Απριλίου) διαπιστώθηκε μια αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 7.6% σε σύγκριση την 1η εβδομάδα (23 -29 Μαρτίου) και την 3η εβδομάδα περαιτέρω αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 10%.

Οι διαπιστώσεις χαρακτηρίστηκαν ανησυχητικές, καθώς κυκλοφορούν περισσότεροι πολίτες σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα και όλα τα στοιχεία και τα συμπεράσματα με εντολή του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, θα μεταβιβαστούν άμεσα στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να ληφθούν μέτρα που θα περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας υπάγεται στη γενική διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, με βασικό στόχο τον άμεσο εντοπισμό των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την δρομολόγηση ταχείας επίλυσης.

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση της κυκλοφορίας, από την ημέρα εφαρμογής των μέτρων κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1. Κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων (23 με 29 Μαρτίου) παρουσιάστηκε μείωση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 52.8% σε σύγκριση με μια τυπική εβδομάδα του Μάρτιου 2019 και μείωση σε ποσοστό 50.2% σε σύγκριση την 1η πρώτη του Μαρτίου 2020.

2. Κατά τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων, παρουσιάζεται μείωση της κυκλοφορίας σε σύγκριση με την τυπική εβδομάδα Μαρτίου 2019, αλλά σε ποσοστό 49.2%. Δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 7.6% σε σύγκριση με τους φόρτους της πρώτης εβδομάδας εφαρμογής των μέτρων.

3. Κατά τη τρίτη εβδομάδα εφαρμογής των μέτρων, δηλαδή την τρέχουσα εβδομάδα, παρουσιάστηκε περαιτέρω αύξηση της κυκλοφορίας σε ποσοστό 10% σε σύγκριση με τους φόρτους της πρώτης εβδομάδας εφαρμογής των μέτρων (23 με 29 Μαρτίου).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους μέσους ωριαίους φόρτους οχημάτων που παρουσιάστηκαν στην Λ. Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Πειραιά, κατά τα παραπάνω διαστήματα.

- τυπική εβδομάδα Μαρτίου 2019 : 5.209 οχήματα ανά ώρα

- 1η εβδομάδα Μαρτίου: 5.335 οχήματα ανά ώρα

- 1η εβδομάδα λήψης των μέτρων: 2.558 οχήματα ανά ώρα

- 2η εβδομάδα λήψης των μέτρων : 2.830 οχήματα ανά ώρα

- 3η εβδομάδα λήψης των μέτρων: 2.836 οχήματα ανά ώρα.