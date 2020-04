Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η επιδημία βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης στη γειτονική χώρα και ο Ερντογάν ανακοίνωσε νέα περιοριστικά μέτρα.

Οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στην Τουρκία ξεπέρασαν σήμερα τους χίλιους, καθώς ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων 98 ανθρώπων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά είπε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 είναι 47.029. Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν έφτασε τους 1.006, ωστόσο την ίδια στιγμή 2.423 ασθενείς ανέρρωσαν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερα από 307.000 διαγνωστικά τεστ στην Τουρκία, όπου το ποσοστό της θνητότητας φτάνει το 2,15%.

Στην Τουρκία παρατηρείται εδώ και αρκετές ημέρες μια επιτάχυνση της επιδημίας, καθώς από τις 4 Απριλίου ανακοινώνονται καθημερινά περισσότερα από 3.000 νέα κρούσματα. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πολλαπλασίασε τα μέτρα: τα σχολεία, τα καφενεία και οι πολιτιστικοί χώροι έκλεισαν, οι πτήσεις διακόπηκαν και επιβλήθηκε περιορισμός στις μετακινήσεις.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση και πολλοί γιατροί ζητούν να επιβληθεί γενική καραντίνα, ένα μέτρο που απορρίπτει η κυβέρνηση για να μην παραλύσει η εύθραυστη οικονομία της χώρας. Προς το παρόν, μόνο οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών ή όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν από τα σπίτια τους, ούτε καν για να ψωνίσουν.

Την Πέμπτη, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παρακολουθούν τις μετακινήσεις όσων έχουν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό αλλά και των συγγενών τους μέσω μιας εφαρμογής στα έξυπνα τηλέφωνα.