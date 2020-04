Κοινωνία

ΕΛΑΣ: περισσότερες από 6600 συλλήψεις τον Μάρτιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο εξιχνιάστηκαν περισσότερα από 2.330 εγκλήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία, έδωσε στη δημοσιότητα τη μηνιαία δραστηριότητα των υπηρεσιών της, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα, συνελήφθησαν 6.682 άτομα, από τα οποία:

· 594 για κλοπές – διαρρήξεις,

· 56 για ληστείες,

· 862 για ναρκωτικά,

· 79 για απάτες-πλαστογραφίες,

· 5 για ανθρωποκτονία,

· 420 για καταδικαστικές αποφάσεις,

· 1.918 για νομοθεσία περί αλλοδαπών και

· 2.748 για διάφορα αδικήματα.

Εξαρθρώθηκαν 24 εγκληματικά κυκλώματα, από τα οποία:

· 7 για κλοπές – διαρρήξεις,

· 6 για διακεκριμένες κλοπές,

· 5 για ληστείες,

· 5 για διακίνηση ναρκωτικών και

· 1 για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Εξιχνιάστηκαν 2.330 εγκλήματα, από τα οποία:

· 954 για κλοπές – διαρρήξεις,

· 44 για ληστείες,

· 430 για ναρκωτικά

· 4 για ανθρωποκτονία και

· 898 για διάφορα αδικήματα.

Κατασχέθηκαν, ενδεικτικά:

· Κάνναβη: 1.276 κιλά και 104 γραμμάρια περίπου

· Κοκαΐνη: 1 κιλό και 417 γραμμάρια περίπου

· Ηρωίνη: 1 κιλό και 78 γραμμάρια περίπου

· Δενδρύλλια κάνναβης: 305

· Δισκία ναρκωτικών: 3.591,5

· Χρηματικό ποσό: 54.578 ευρώ περίπου

· Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.: 198

· Κυνηγετικά όπλα: 59

· Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα, replica, κρότου κ.λπ.: 41

· Φυσίγγια, σφαιρίδια κ.λπ.: 7.288

· Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 153.567 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και περίπου 20,5 κιλά και 249 πακέτα λαθραίου καπνού.

· Είδη παρεμπορίου: 12.973