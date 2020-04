Πολιτισμός

Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το σπουδαίο έργο της “ΜΕΡΙΜΝΑΣ” (εικόνες)

Δείτε πως μπορείτε, αυτό το Πάσχα, να βοηθήσετε κι εσείς τα παιδιά που βιώνουν την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι μας, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, στοχεύει σε ενέργειες και στηρίζει δράσεις που αφορούν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και κυρίως τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως το παιδί. Φέτος το Πάσχα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Κάνε την Αγάπη Πράξη», ο ΑΝΤ1 στηρίζει έμπρακτα το σπουδαίο έργο της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ», με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά που βιώνουν την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου.

Από τις 10 Απριλίου έως και τις 26 Απριλίου, στέλνοντας με SMS τη λέξη ΜΕΡΙΜΝΑ στον πενταψήφιο αριθμό 19805 (χρέωση 2,50€ ανά SMS με ΦΠΑ από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και επιπλέον επιβάρυνση 12% ή 15% ή 18% ή 20%, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ, γραμμή παραπόνων: 210 7482690) στηρίζουμε τη «ΜΕΡΙΜΝΑ», μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Στηρίζουμε τα παιδιά που βιώνουν μια μεγάλη απώλεια και παρόλο που δεν μπορούμε να τα απαλλάξουμε από τον πόνο που τους προκαλούν αυτές οι εμπειρίες, μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν να τις αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και να τις εντάσσουν στην ιστορία της ζωής τους.

Γιατί εσείς κι εμείς… Κάνουμε την Αγάπη Πράξη!

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την Αγάπη Πράξη»

Ο ΑΝΤ1, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Κάνε την Αγάπη Πράξη», αναλαμβάνει εμπράκτως να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Κινητοποιείται και στηρίζει δράσεις, με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσφορά βοήθειας στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με επίκεντρο το παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΑΝΤ1, μπορείτε να βρείτε εδώ: www.antenna.gr/kanetinagapipraxi/

Λίγα Λόγια για τη «ΜΕΡΙΜΝΑ», μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»

Η «Μέριμνα» είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες, στην αρρώστια ή την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Ιδρύθηκε από εννέα επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και Παιδείας και φέτος κλείνει τα 25 χρόνια κοινωνικής προσφοράς.

Η «Μέριμνα» παρέχει, δωρεάν, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω:

Των Συμβουλευτικών Κέντρων Στήριξης στο Πένθος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, στην Αθήνα, που προσφέρει ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε παιδιά και εφήβους που νοσούν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια. Η υπηρεσία αυτή είναι μοναδική στην Ελλάδα, λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο και υποστηρίζει το παιδί και την οικογένεια του, στο σπίτι τους. Από το 2010 που λειτουργεί η Υπηρεσία έχουμε φροντίσει 120 παιδιά και οικογένειες. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των αιτημάτων των οικογενειών που θέλουν να εντάξουν το παιδί τους στην Υπηρεσία μας.

Των εξειδικευμένων καταρτίσεων για επαγγελματίες υγείας και παιδείας, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολικές κοινότητες, που βιώνουν την εμπειρία μιας σημαντικής απώλειας.

Της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο. www.merimna.org.gr