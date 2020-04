Life

“Food N’ Friends”: η Φαίδρα Δρούκα και η διπλή μαγειρική πρόκληση (εικόνες)

Η ηθοποιός κάνει εντυπωσιακή είσοδο στην κουζίνα και στέκεται απέναντι τόσο στον Ηλία, όσο και στον Δημήτρη.

Το Σάββατο 11 Απριλίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τη Φαίδρα Δρούκα.

Η ταλαντούχα ηθοποιός εισβάλλει, σαν σίφουνας, στο «Food n’ Friends» και φέρνει τα πάνω κάτω!

Η «εμπειρότατη» στην κουζίνα Φαίδρα δε διστάζει να αναμετρηθεί, τόσο με τον Ηλία όσο και με τον Δημήτρη, μαγειρεύοντας δυο αγαπημένες συνταγές.

Το αποτέλεσμα θα την δικαιώσει; Θα… σκίσει ο σεφ μας τα πτυχία του;

Σημείωση: Την Κυριακή 12 Απριλίου, η εκπομπή «FOOD N' FRIENDS» δεν θα μεταδοθεί, λόγω της απευθείας μετάδοσης της Ακολουθίας του Νυμφίου, στις 15:30.