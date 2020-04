Κόσμος

Κορονοϊός: Αριθμός ρεκόρ σε νεκρούς μέσα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ

Συνεχίζει να "θερίζει" στις ΗΠΑ ο κορονοϊός. Σοκάρουν οι αριθμοί των νεκρών. Ξεπέρασαν το όριο του μισού εκατομμυρίου τα κρούσματα. ​

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεπέρασε τους 2.000 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό μέσα σε μία ημέρα, καθώς 2.108 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στις 20:30 της Παρασκευής (ώρα Ουάσινγκτον).

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 18.586, δηλαδή πολύ κοντά στη χώρα με τους περισσότερους νεκρούς, την Ιταλία, η οποία θρηνεί 18.849 νεκρούς, αλλά με πληθυσμό πέντε φορές μικρότερο.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ξεπέρασαν και το όριο του μισού εκατομμυρίου επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς.

Από τα τέλη Μαρτίου, οι ΗΠΑ είναι η χώρα που μετρά τα περισσότερα κρούσματα της Covid-19. Με πάνω από ένα τέταρτο των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί επίσημα στον κόσμο συνολικά, η χώρα κινδυνεύει να γίνει το νέο επίκεντρο της πανδημίας.