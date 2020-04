Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Ο κορονοϊός μπορεί να “ταξιδέψει” μέχρι 4 μέτρα από έναν ασθενή

Τι δείχνει μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας της Ουχάν. Πόσο εύκολα μπορεί να κολλήσει κάποιος. Ποιες είναι οι πιο μολυσμένες ζώνες.

Ο νέος κορονοϊός SARS-Cov-2 μολύνει τόσο τις επιφάνειες όσο και τον αέρα κοντά σε ασθενείς και σε απόσταση μέχρι τεσσάρων μέτρων απ' αυτούς, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σ' ένα νοσοκομείο εκστρατείας της Ουχάν και δημοσιεύθηκε χθες, Παρασκευή, από τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε από την επιθεώρηση CDC Emerging Infectious Diseases, είναι ότι το τεστ που χρησιμοποιήθηκε επιτρέπει να εντοπισθεί η παρουσία του ιού, αλλά όχι και η ποσότητα βιώσιμου ιού. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι ο ιός, που εκτινάσσεται στον αέρα από τα φταρνίσματα ή τις αναπνοές των ασθενών, μπορεί να φθάσει σε απόσταση μέχρι τεσσάρων μέτρων, δεν σημαίνει ότι αυτά τα μόρια θα είναι σε ποσότητα αρκετή για να μολύνει κάποιον.

Οι κινέζοι επιστήμονες πήραν δείγματα από μια υπηρεσία ανάνηψης (15 ασθενείς) του νοσοκομείου εκστρατείας Χουοσενσάν της Ουχάν από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου, καθώς και από μια υπηρεσία γενικής φροντίδας με λιγότερο σοβαρά νοσούντες (24 ασθενείς).

Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο νοσοκομείο το οποίο κατασκευάσθηκε μέσα σε 10 ημέρες από έναν στρατό εργατών στην αρχή της επιδημίας στην πόλη.

Τα δείγματα ελήφθησαν από το πάτωμα, τα ποντίκια των υπολογιστών, τους σκουπιδοτενεκέδες, τα κάγκελα των κρεβατιών, τις μάσκες των ασθενών, τους εξοπλισμούς προστασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, τα στόμια εξαερισμού καθώς και από τον αέρα των δωματίων σε πολλά σημεία.

«Ο SARS-CoV-2 είχε ευρεία διάδοση στον αέρα και πάνω στην επιφάνεια αντικειμένων στις υπηρεσίες ανάνηψης και γενικής φροντίδας, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει εν δυνάμει αυξημένος κίνδυνος μόλυσης για το νοσηλευτικό προσωπικό και για άλλες κοντινές επαφές», γράφουν οι ερευνητές.

Σόλες των παπουτσιών

Οι πιο μολυσμένες ζώνες ήταν κοντά σε ασθενείς που βρίσκονταν σε μονάδες εντατικής. Τα πιο μολυσμένα αντικείμενα ήταν τα ποντίκια των υπολογιστών και ακολουθούσαν οι σκουπιδοτενεκέδες και τα κρεβάτια και τα πόμολα στις πόρτες.

Όμως και οι μισές από τις σόλες των παπουτσιών του νοσηλευτικού προσωπικού είχαν επίσης ίχνη του ιού. «Συνιστούμε μετ' επιτάσεως στον κόσμο να απολυμαίνει τα παπούτσια του πριν βγει από υπηρεσίες όπου βρίσκονται ασθενείς της Covid-19», καταλήγουν οι ερευνητές.

Συμβουλεύουν επίσης να απολυμαίνονται οι μάσκες μετά τη χρήση, πριν απορριφθούν.

Ο ιός εντοπίσθηκε και στον αέρα, μάλλον συχνότερα κοντά στο κρεβάτι του ασθενούς παρά κοντά στους σταθμούς εργασίας των γιατρών.

Όμως μια φορά βρήκαν τον ιό σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από τον άρρωστο και γι' αυτό γράφουν πως «η μέγιστη απόσταση της μετάδοσης σταγονιδίων του SARS-CoV-2 μπορεί να είναι τα τέσσερα μέτρα».

Ο ιός βρέθηκε επίσης στο στόμιο εξαερισμού δωματίων.

Δεδομένης της σημαντικής μόλυνσης του περιβάλλοντος των ασθενών, οι ερευνητές εκτιμούν πως «η απομόνωση κατ' οίκον ανθρώπων με ένα ύποπτο κρούσμα Covid-19 μπορεί να μην αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου».

Ο κύριος τρόπος μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό είναι τα σχετικά μεγάλα σταγονίδια που παράγονται όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε.

Όμως εκπέμπουμε επίσης μικροσκοπικά σταγονίδια μιλώντας και αναπνέοντας και η παρουσία του κορονοϊού σε επαρκείς ποσότητες στο εσωτερικό αυτών των σταγονιδίων (αεροζόλ) αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης.

Για προληπτικούς λόγους, οι ΗΠΑ συνέστησαν να καλύπτεται το πρόσωπο ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο άνθρωποι που είναι φορείς του ιού, αλλά δεν έχουν συμπτώματα, να μολύνουν άλλους ανθρώπους μιλώντας ή αναπνέοντας.?