Αθλητικά

Super League: Πλάνο για επανέναρξη του πρωταθλήματος και “ένωση” με τη νέα σεζόν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η UEFA έχει αρχίσει να σκέφτεται εναλλακτικά πλάνα για συνολική επανέναρξη των εγχώριων πρωταθλημάτων. Ποιες είναι οι σκέψεις για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Δεδομένο Νο1: Το working group της ελληνικής Super League, που αποτελείται από τους τέσσερις «μεγάλους» (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), συν τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ, δεν έχει βάλει ακόμα στο τραπέζι καμία ημερομηνία «επιστροφής», ούτε στις προπονήσεις, ούτε (πολύ περισσότερο) στους αγώνες με έναρξη των πλέι-οφ και πλέι-άουτ, έπειτα από το lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το τόνισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο προ ημερών ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μηνάς Λυσσάνδρου και ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ξεκινήσει κουβέντα για ημερομηνίες η Λίγκα, εάν δεν είχε έστω κι ένα... τυπικό «πράσινο φως» από την κυβέρνηση και την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΥ. Από την πρώτη στιγμή η Super League είχε ξεκαθαρίσει πως θα ακολουθήσει πιστά όλα όσα αποφασίζει ο κρατικός μηχανισμός για τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας από τον ιό Covid-19. Ως εκ τούτου θα περιμένουν να παρέλθει στις 27 Απριλίου η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών χώρων, για να υπάρχει μία πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το κατά πόσο προς τα τέλη Μαΐου, θα είναι εφικτό να επιστρέψουν οι ομάδες στις προπονήσεις. Έστω και σε υπό-γκρουπ (των 8-10 παικτών) στην αρχή, με ορίζοντα να επανεκκινήσει το πρωτάθλημα προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνη. Όλα αυτά βεβαίως είναι προς παρόν, ασκήσεις επί... χάρτου, για την επικύρωση των οποίων θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΥ.

Δεδομένο Νο2: Το καινούργιο στοιχείο σε όλα αυτά, δεν έρχεται μέσα από τη Λίγκα, αλλά από τη... Νιόν. Οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της UEFA, έχουν αρχίσει να σταχυολογούν τα εναλλακτικά πλάνα τους για συνολική επανέναρξη των εγχώριων πρωταθλημάτων (κάτι που αποτελεί και τη Νο1 προτεραιότητα, στη «γραμμή» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας), δημιουργώντας διάφορες εκδοχές ανά χώρα και πρωταθλήματα.

Ένα πολύ σοβαρό σενάριο, που εξυφαίνουν τα υψηλόβαθμα στελέχη της UEFA κι αφορά όχι μόνο την ελληνική Super League, αλλά και αρκετά ακόμη πρωταθλήματα αντίστοιχου «βεληνεκούς» ή «ιδιαιτεροτήτων» (με διεξαγωγή πλέι-οφ, πλέι-άουτ κλπ), έχει να κάνει με μία γενική κατεύθυνση που περιλαμβάνει:

Επανέναρξη των προπονήσεων προς τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Επανέναρξη της αγώνων (κεκλεισμένων των θυρών) στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνη με συγκεκριμένες «φόρμουλες» και οδηγίες για το πόσοι και ποιοί θα δίνουν το «παρών» σε κάθε παιχνίδι.

Ολοκλήρωση των πλέι-οφ/πλέι-άουτ και των τριών αγώνων του Κυπέλλου (δεύτεροι ημιτελικοί και τελικός) έως το τέλος Ιουλίου ή το αργότερο έως τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.

Περίοδος ξεκούρασης μόλις 10-12 ημερών και αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο έναρξη του πρωταθλήματος 2020/21.

Ουσιαστικά η UEFA ρίχνει στο τραπέζι για την ελληνική Λίγκα (και για αντίστοιχα πρωταθλήματα) ένα σχέδιο για αγωνιστικό πρόγραμμα χωρίς... ανάσα με «ένωση» των δύο αγωνιστικών περιόδων, προκειμένου να μπορέσει να ομαλοποιηθεί το διεθνές καλεντάρι και να μπουν σε μία σειρά όλες οι διοργανώσεις, εγχώριες και διεθνείς, μετά το απόλυτο... μπάχαλο που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.

Δεδομένων δε, των (δικαιολογημένων) αντιδράσεων που θα υπάρξουν από τους ποδοσφαιριστές και τα συνδικαλιστικά όργανά τους, για το «σκληρό» πρόγραμμα, με back-to-back αγώνες, σε περίπτωση που προκριθεί αυτό το σχέδιο, το αντεπιχείρημα της UEFA είναι πως αφενός οι παίκτες θα έχουν ανακτήσει τις δυνάμεις τους όντας ανενεργοί από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου κι αφετέρου, θα προταθεί να υπάρξει μία πολύ μεγάλη διακοπή στα Χριστούγεννα, περίπου ενός μήνα. Σαν το χειμερινό break που έκανε παλιότερα η Bundesliga στη Γερμανία.

Όλα αυτά επί του παρόντος είναι κατευθύνσεις και σχέδια που πηγάζουν από την UEFA και για τα οποία είναι ενήμερη σε πρώτη φάση και η Super League. Το τι θα γίνει στο φινάλε, θα εξαρτηθεί κυρίως από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΥ να έχουν την τελική κουβέντα...