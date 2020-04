Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: “όχι” σε οριζόντια μείωση του ΕΦΙΑ, λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως αιτιολόγησε την απόρριψη του αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ. Τι είπε για τους πλειστηριασμούς και τους εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Γιατί παρομοίασε με.… σαλάμι την στάση του Eurogroup!

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει και αυτήν κρίση με τον κορονοϊό, όπως όλες τις κρίσεις, σαν το σαλάμι: φέτα-φέτα», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις του Eurogroup προβλέπουν επαρκή ποσά για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ανεργία, δίχως να θέτουν όρους που να προβλέπουν μνημόνια.

Όπως επεσήμανε, από το πακέτο των 540 δις ευρώ, «στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 7 δις ευρώ, από τα οποία πρέπει να δούμε πόσα θα αξιοποιήσουμε και πως, δεδομένου ότι υπάρχει και το ζήτημα τους χρέους, καθώς φέτος θα έχουμε και μια σημαντική υποχώρηση του ΑΕΠ».

«Το κομμάτι των πληττόμενων εργαζόμενων θα το δούμε στην επόμενη φάση της κρίσης, ακόμη δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Είναι κάτι που θα του δούμε με το Υπ. Εργασίας τις επόμενες ημέρες», είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την δημοσιονομική πολιτική.

Σε ότι αφορά τους πλειστηριασμούς και την προστασία πρώτης κατοικίας, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο αρκετών ημερών για την ανακοίνωση παράτασης, καθώς το ζήτημα είναι υπό διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, τονίζοντας ότι αυτήν την περίοδο ειδικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τους πλειστηριασμούς, σημειώνοντας ότι «στην οξεία φάση της κρίσης, είναι παράλογο να μην υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας»

Ο κ. Σκυλακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περισσότερες δόσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων των πολιτών προς την Εφορία, λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό.

Σε ότι αφορά τον ΕΝΦΙΑ και την μείωση του κατά 25%, όπως ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ, λόγω της μείωσης των ενοικίων για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ο κ. Σκυλακάκης απέκλεισε τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι είναι «κατά των οριζόντων μέτρων» και αναφέροντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μείωση., καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν μπορεί να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ για έναν ιδιοκτήτη με πολλά ακίνητα, σε ένα εκ των οποίων θα μειωθεί το ενοίκιο για έναν ή δύο μήνες».