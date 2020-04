Πολιτισμός

Beatles: Οι χειρόγραφοι στίχοι του “Hey Jude” πωλήθηκαν σε τιμή ρεκόρ

Ένα φύλλο χαρτί, πάνω στο οποίο ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε γράψει τους στίχους του διάσημου τραγουδιού «Hey Jude», κατακυρώθηκε για 910.000 δολάρια σε δημοπρασία που σηματοδότησε χθες, Παρασκευή, την 50η επέτειο της διάλυσης των Beatles.

Η τιμή πώλησης ήταν πάνω από πενταπλάσια της εκτίμησης που είχε γίνει πριν από τη δημοπρασία, η οποία οργανώθηκε online, εξαιτίας του κορονοϊού, από τον καλιφορνέζικο οίκο Julien's Auctions.

Κιθάρες, σπάνιοι δίσκοι βινυλίου, αντικείμενα με αφιέρωση... Γύρω στα 250 είδη που συνδέονται με το μυθικό βρετανικό συγκρότημα προτείνονταν σε φαν και συλλέκτες σ' όλο τον κόσμο, 50 χρόνια ακριβώς μετά τη διάλυσή του.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε γράψει το «Hey Jude» έπειτα από μια άλλη ρήξη: αυτή του Τζον Λένον με την πρώτη σύζυγό του, την Σίνθια, μετά τις απιστίες του με την γιαπωνέζα καλλιτέχνη Γιόκο Όνο.

Το τραγούδι, το οποίο προοριζόταν για να παρηγορήσει τον γιό του Τζον Λένον, τον Τζούλιαν, στη διάρκεια του διαζυγίου των γονιών του, είχε αρχικά τίτλο «Hey Jules».

Ανάμεσα στις άλλες μεγάλες πωλήσεις της ημέρας: το δέρμα από ένα μεγάλο τύμπανο ντραμς με το λογότυπο των Beatles, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη αμερικανική περιοδεία του συγκροτήματος το 1964, κατακυρώθηκε για 200.000 δολάρια.

Μια χειρόγραφη σελίδα από το σενάριο του κλιπ του τραγουδιού «Hello, Goodbye» (1967) πωλήθηκε έναντι 83.200 δολαρίων και ένα τασάκι, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από τον Ρίνγκο Σταρ στα στούντιο Abbey Road στα χρόνια του 1960, για 32.500 δολάρια.

Πριν από τη δημοπρασία, ο ειδικός του οίκου Julien's Auction για τη μουσική, ο Τζέισον Ουότκινς, είχε περιγράψει τις προχειρογραμμές σημειώσεις του Μακάρτνεϊ για μια ηχογράφηση του «Hey Jude» σε στούντιο το 1968 πολύ σπάνιες και πολύτιμες.

«Είναι προφανώς ένα πολύ εμβληματικό τραγούδι το οποίο γνωρίζουν οι πάντες», λέει ο Ουότκινς. «Αυτοί οι χειρόγραφοι στίχοι είχαν χρησιμοποιηθεί στο στούντιο ως οδηγός, όταν το ηχογραφούσαν».