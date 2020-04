Πολιτική

Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: “έσπασα” την καραντίνα για να πάω στην Βουλή, μένω μόνιμα στην Αίγινα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25 για το επεισόδιο που φέρεται να είχε στο λιμάνι του νησιού. Τον "καίει' ο δήμαρχος του νησιού.

«Μένουμε στην Αίγινα. Είμαστε απομονωμένοι με την Δανάη και τον σκύλο μας στην Αίγινα από τις 10 Μαρτίου, οπότε ήταν και η τελευταία παρουσία μου στην Βουλη», υποστήριξε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, απαντώντας στα όσα του καταλογίζονται ότι έσπασε την καραντίνα και ταξίδεψε στην Αίγινα.

«Έχουμε μετακομίσει με την Δανάη εδώ και πολύ καιρό στην Αίγινα και όχι μετά τα περιοριστικά μέτρα», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε « δεν έσπασα την καραντίνα για να πάω στην Αίγινα, έσπασα την καραντίνα για να πάω στην Βουλή», χωρίς πάντως να διευκρινήσει αν το σπίτι στην Αίγινα απποτελεί σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του την μόνιμη κατοικία του ζεύγους..

«Την Πέμπτη, 9 Απριλίου, ημέρα που είχαμε το Eurogroup, πήρα το πλοίο από την Αίγινα στις 10:00, είχα μια πολύ χρήσιμη, αν και έντονη συζήτηση με τον κ. Σταικούρα στην Βουλή» ισχυρίστηκε ο κ. Βαρουφάκης και τόνισε ότι «η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι ξεκάθαρη ότι επιτρέπεται η ελευθερη μετακίνηση για την άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν έχω πάει πουθενά, είμαι από τους πολιτικούς που προσπαθώ να τηρήσω όσο γίνεται τα μέτρα. Έχουμε εκδώσει τέσσερα Δελτία Τύπου ζητώντας να γίνονται με τηλεδιασκέψεις οι συνεδριάσεις της Βουλής, ώστε να υπάρχει και ουσιώδης συζήτηση», είπε ο κ. Βαρουφάκης

Σχετικά με όσα λέγονται για επεισόδιο με λιμενικό στο λιμάνι της Αίγινας ο κ. Βαρουφάκης υποστήριιξε ότι «Αυτό που συνέβη είναι ότι βγήκαμε από το λιμάνι, εγώ και τα φορτηγά και 2-3 αυτοκίνητα. Μου ζήτησαν τα χαρτιά. Είπα ότι είμαι βουλευτής, έφυγα το πρωί από το νησί και γύρισα. Μετά άκουσα κάποιες φωνές πίσω μου φεύγοντας, αλλά δεν έδωσα σημασία» είπε ο κ. Βαρουφάκης, δίχως να αναφέρει ότι δεν σταμάτησε όπως του ζητήθηκε για έλεγχο ούτε επέδειξε τα σχετικά αποδεικτικά..

Δήμαρχος Αίγινας: Ο Βαρουφάκης είπε στον λιμενικό «δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Για το συμβάν με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε έλεγχο των λιμενικών στην Αίγινα, μίλησε στον Δημήτρη Βενιέρη και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status 107,7, ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό.

«Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αίγινας και μαζί με τις λιμενικές αρχές κάνουμε ελέγχους σε πεζούς και οχήματα στα δύο δρομολόγια, που γίνονται πλέον καθημερινά.

Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους, εντοπίστηκε στο όχημά του ο Γιάννης Βαρουφάκης, του έκανε νόημα ο λιμενικός για να σταματήσει, εκείνος έκοψε αρκετά ταχύτητα, δεν σταμάτησε εντελώς και του είπε ότι «εγώ είμαι βουλευτής». Ο λιμενικός του είπε «κύριε, κάνουμε έναν έλεγχο, θέλω τα έγγραφά σας» και του απάντησε ο Βαρουφάκης «δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αίγινας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, δεν ανταποκρίθηκε στον έλεγχο: «ήμουν παρών, δεν επέδειξε τα χαρτιά του, δεν ανταποκρίθηκε, έφυγε σε δευτερόλεπτα», σημείωσε ο δήμαρχος.