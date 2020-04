Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1 για τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» του Υφ. Υγείας για τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Τι λέει για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα και το εφιαλτικό σενάριο της υποτροπής.