Οικονομία

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Θα στηριχθούν πλήρως οι παραγωγοί που πλήττονται (βίντεο)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης και μιλά για τα μέτρα στήριξης στον κόσμο της παραγωγής.

Ανεύθυνη χαρακτήρισε την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στους παραγωγούς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι".

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι μπορεί να υπάρχει δημοσιονομική χαλάρωση, ωστόσο όπως είπε εξακολουθεί να πληρώνει ο κρατικός πρϋπόλογισμός, υπογραμμίζοντας ότι δεν ξέρουμε ακόμα το βάθος της κρίσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες χώρες, αυτό όπως είπε δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η κρίση του κορονοϊού στην χώρα και πρόσθεσε ότι «το σημείο που θα υπάρξει χαλάρωση θα μας το πουν οι ειδικοί».

Σχετικά με τον κόσμο της παραγωγής και τις συνέπειες που έχει υποστεί λόγω κορονοϊού ο κ. Βορίδης τόνισε θα στηριχθούν πλήρως οι παραγωγοί που πλήττονται και ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει οριζόντια.

Σχετικά με τις εισαγωγές αμνοεριφίων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε πως πέρσι για το Πάσχα έγιναν 300.000 εισαγωγές, ενώ φέτος έγιναν μόλις 12.000.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει αυτστηροποιήσει όλο το πεδίο του ελέγχου και παρακολουθεί πολύ στενά το που πηγαίνει το κάθε εισαγόμενο αρνί.