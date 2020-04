Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκαν οι νεκροί στην Ελλάδα

Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε την "μάχη" με τον κορονοϊό σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στους 93 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα από κορονοϊό, ένας 87χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο Θριάσειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 87χρονος είχε βαρύ ιστορικό με χρόνια νεφρική νόσο.

Ο άνδρας πέθανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο Θριάσειο νοσοκομείο, ωστόσο ο θάνατός του έγινε γνωστός σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα της Παρασκευής, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.011 σε όλην τη χώρα και το 57% αφορά άνδρες.

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων:

Κάτω των 17 ετών: 2,8% (μόλις 53 περιστατικά)

18-39 ετών: 30,8%

40-64 ετών: 45,2%

Άνω των 65 ετών: 21,3%

Το 26,4% των κρουσμάτων είναι σχετιζόμενο με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ το 39% με κάποιο ήδη γνωστό κρούσμα.

Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 74 ασθενείς. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη. Οι 14 είναι γυναίκες και οι 60 είναι άνδρες. Το 75% αυτών έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. 15 ασθενείς με COVID-19 έλαβαν εξιτήριο από τις ΜΕΘ.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που κατέληξαν ήταν τα 73 έτη. Το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά 35.432 δείγματα.