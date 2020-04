Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: μεγάλη ανταπόκριση στην άυλη συνταγογράφηση

Τα στοιχεία και οι οδηγίες που έδωσε ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι λέει για τις νέες δηλώσεις γέννησης και για τις δεκάδες χιλιάδες e- πιστοποιητικών.

Οι πολίτες έχουν αρχίσει να αγκαλιάζουν την άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ήδη «221.00 πολίτες έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα τα άυλης συντασγοράφησης και έχουν εκτελεστεί 350.000 συνταγές. Αυτές είναι 350.000 επισκέψεις σε γιατρούς που δεν έγιναν», αναφέροντας ότι πρόκειται για το 15% του συνόλου των συνταγών.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε πόσο απλή είναι η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα, μέσω των κωδικών του TAXISnet ή του AMKΑ.

Παράλληλα, αναφερόμενος σε άλλες ψηφιακές συναλλαγές πολιτών με το Δημόσιο, η υλοποίηση κάποιων εκ των οποίων επισπεύστηκε λόγω και του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων.

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, από τον Φεβρουάριο έχουν γίνει 5.669 ψηφιακές δηλώσεις γεννήσεων, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί ψηφιακά και 70.000 υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και 30.000 εξουσιοδοτήσεις.