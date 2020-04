Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στο Reuters: Πάνω από όλα η αξία της ανθρώπινης ζωής

Τι είπε για το σχέδιο της κυβέρνησης στην "μάχη" κατά του κορονοϊού, τον "πόλεμο" των προμηθειών αλλά και για όσους δουλεύουν στο ΕΣΥ.

«Είδαμε νωρίς τον επερχόμενο κίνδυνο αυτής της κρίσης Δημόσιας Υγείας», τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο πρακτορείο Reuters και για το λόγο αυτό όπως είπε «συστήσαμε γρήγορα Επιτροπές εμπειρογνωμόνων-λοιμωξιολόγων-επιδημιολόγων, για να μας συμβουλεύσουν επιστημονικά, οργανώσαμε τα Νοσοκομεία αναφοράς, το ΕΚΑΒ, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και πήραμε μέτρα νωρίς, λαμβάνοντας υπόψη πρώτα και πάνω απ' όλα τις ζωές των Ελλήνων και την αξία της ανθρώπινης ζωής, έναντι της οικονομίας». Αυτά ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στο ερώτημα του πρακτορείου «γιατί η Ελλάδα διαχειρίζεται πετυχημένα τη κρίση του κορονοϊού»;

Αναφορικά με τον «πόλεμο» των προμηθειών, ο οποίος μαίνεται παγκοσμίως, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Σε έναν τεράστιο ανταγωνισμό όπου κάποιοι χρησιμοποίησαν και αθέμιτα μέσα, φροντίσαμε όπως βλέπετε, να υπάρχουν τα μέσα ατομικής προστασίας, παρότι είμαστε μια χώρα η οποία βγήκε από μια κρίση δέκα χρόνων».

O κ. Κικίλιας χαρακτήρισε σύγχρονους ήρωες τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και όσους εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δήλωσε πως οι Έλληνες πολίτες δείχνουν μεγάλη υπευθυνότητα, καθώς «αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα με παρρησία, με θάρρος και με πατριωτισμό και έχουν συντελέσει τα μέγιστα σε αυτήν τη μέχρι τώρα πορεία».