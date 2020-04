Πολιτική

Πέτσας: ο Βαρουφάκης οφείλει συγγνώμη και αποδείξεις για την Αίγινα και την καραντίνα

Επίθεση στον Πρόεδρο του Μέρα25 εξαπολύει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. "Καίει" τον Πρόεδρο του Μέρα25 ο Δήμαρχος του νησιού, για το περιστατικό με τον λιμενικό. Τι απαντά ο πρώην Υπ. Οικονομικών.

Σάλος έχει προκληθεί από τη στάση του επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 ο οποίος κατηγορείται πως αρνήθηκε χθες έλεγχο από λιμενικούς στην Αίγινα όπου εντοπίστηκε να αποβιβάζεται από το καράβι.

Σφοδρή κριτική στον Γιάνη Βαρουφάκη που αψήφησε την καραντίνα και πήγε στην Αίγινα, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αρκετά άλλα κυβερνητικά στελέχη

Μιλώντας στο Open, ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε ότι ο κ. Βαρουφάκης αφενός «θα μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη που δεν σταμάτησε στον έλεγχο του Λιμενικού». Παράλληλα, σχολιάζοντας tweet του κ. Βαρουφάκη που λέει ότι επέστρεψε στο σπίτι του από τη Βουλή, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 θα πρέπει να αποδείξει ότι στην Αίγινα είναι το σπίτι του, η μόνιμη κατοικία του.

«Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει ό,τι προβλέπεται » πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ .Πέτσας σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν δίνει το καλό παράδειγμα στους πολίτες και πρόσθεσε ότι «δεν έχω ακούσει κανένα παρόμοιο περιστατικό από βουλευτή».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, τόνισε στον ΣΚΑΙ ότι «να βλέπουμε έναν αρχηγό κόμματος κι έναν πρώην υπουργό, να λέει "εμένα δεν με νοιάζει τι λέει το Κράτος, πάω στην Αίγινα να κάνω διακοπές για τη Μεγάλη Εβδομάδα", είναι παντελώς απαράδεκτο κι είναι απαράδεκτο σήμα προς την ελληνική κοινωνία».

Σχηματίστηκε δικογραφία

Η προκλητική στάση του Γιάνη Βαρουφάκη ενόχλησε και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες που ήταν μαζί του και υπάκουσαν όπως φαίνεται, στο γράμμα του νόμου. Κάτι που δεν έκανε ο ίδιος δηλαδή. Ήδη σχηματίζεται δικογραφία για απείθεια σε βάρος του πρώην υπουργού οικονομικών.

Όπως δήλωσε στο OPEN ο Υπ. Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, «ο κ. Βαρουφάκης πρέπει να αποδείξει ότι η εξοχική του κατοικία στην Αίγινα είναι η μόνιμη κατοικία του, αρνήθηκε να δείξει τα σχετικά έγγραφα τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας στα όργανα του λιμενικού και βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία».

Τι είπε ο Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1

Ο πρώην Υπουργός Οικονομιοκών και νυν Πρόεδρος του Μέρα25, που έχει συχνά προκαλέσει αντιδράσεις με ττην συμπεριφορά του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" είπε ότι η μένει στην Αίγινα με την σύζυγο του πριν καν επιβληθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν φορολογικά το σπίτι στην Αίγινα αποτελεί την μόνιμη κατοικία του, καθώς στο σχετικό ερώτημα των παρουσιαστών της εκπομπής περιορίστηκε σε μισό "οχι"΄, "πατώντας" με την φωνή του την φωνή του δημοσιογράφου.

Μάλιστα, καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει δεκτό το αίτημα του να γίνονται μέσω τηλεδιασκέψης οι συνεδριάσης της Βουλής, ώστε να μην χρειάστει να μετακινείται ο ίδιος και οι άλλοι βουλευτές

Σχετικά με το όσα αναφέρονται για επεισόδιο με λιμενικό στο λιμάνι της Αίγινας ο κ. Βαρουφάκης είπε :«Αυτό που συνέβη είναι ότι βγήκαμε από το λιμάνι, εγώ και τα φορτηγά και 2-3 αυτοκίνητα. Μου ζήτησαν τα χαρτιά. Είπα ότι είμαι βουλευτής, έφυγα το πρωί από το νησί και γύρισα. Μετά άκουσα κάποιες φωνές πίσω μου φεύγοντας, αλλά δεν έδωσα σημασία» Δήμαρχος Αίγινας: Ο Βαρουφάκης δεν σταμάτησε για έλεγχο και είπε στον λιμενικό «δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» Για το συμβάν με τον επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status 107,7, ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. «Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αίγινας και μαζί με τις λιμενικές αρχές κάνουμε ελέγχους σε πεζούς και οχήματα στα δύο δρομολόγια, που γίνονται πλέον καθημερινά. Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους, εντοπίστηκε στο όχημά του ο Γιάννης Βαρουφάκης, του έκανε νόημα ο λιμενικός για να σταματήσει, εκείνος έκοψε αρκετά ταχύτητα, δεν σταμάτησε εντελώς και του είπε ότι «εγώ είμαι βουλευτής». Ο λιμενικός του είπε «κύριε, κάνουμε έναν έλεγχο, θέλω τα έγγραφά σας» και του απάντησε ο Βαρουφάκης «δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αίγινας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, δεν ανταποκρίθηκε στον έλεγχο: «ήμουν παρών, δεν επέδειξε τα χαρτιά του, δεν ανταποκρίθηκε, έφυγε σε δευτερόλεπτα», σημείωσε ο Δήμαρχος.