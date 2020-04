Οικονομία

Κορονοϊός: Παράταση στο “λουκέτο” για επιχειρήσεις και καταστήματα

Κλειστές παραμένουν επίσης παραλίες, χιονοδρομικά και αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Κλειστές έως τις ?27 Απριλίου θα παραμείνουν όλες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ και έχουν κλείσει προσωρινά για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ και από το μέτρο εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ' οίκον (e-shop κτλ.) που προσφέρουν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους 67 πληττόμενους ΚΑΔ.

Επίσης παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α ? 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ). Καθώς επίσης και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, και των αθλητικών ομίλων.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops- in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σουπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

Αντιθέτως επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες αλλά και η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους, καθώς και του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων.

Επίσης δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται διά της παρούσας.