Οικονομία

Σταϊκούρας: επανάληψη στα μέτρα στήριξης τον Μάιο

Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης και τα νέα πακέτα για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς και τους εργαζόμενους σε αυτούς.

Θα υπάρξει μια ακόμα επανάληψη τον επόμενο μήνα του πακέτου των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, και ίσως αυτό θα είναι διευρυμένο, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι να επαναληφθεί μια ακόμη φορά και η «επιστρεπτέα προκαταβολή», μέσω της οποίας χορηγείται ρευστότητα από τον προϋπολογισμό σε επιχειρήσεις με 1- 500 εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι, έως το βράδυ της Πέμπτης είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 54.360 επιχειρήσεις.

Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες που δεν έχουν πληγεί τα εισοδήματά τους από την πανδημία να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, λέγοντας ότι «πρέπει να τηρήσουμε ως χώρα την κουλτούρα πληρωμών». Ανέφερε επίσης, ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ένα κομμάτι φορολογουμένων ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις τους τον Μάρτιο και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Τέλος προανήγγειλε εκ νέου την ανακοίνωση εντός του Απριλίου στοχευμένων κλαδικών πολιτικών, οι οποίες θα αφορούν στις τουριστικές επιχειρήσεις, στην ενέργεια, στην ακτοπλοΐα, στις μεταφορές και στον πρωτογενή τομέα.