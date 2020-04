Πολιτική

Γεννηματά: Θεσμική ύβρη η συζήτηση για πρόωρες εκλογές

Επιρρίπτει την ευθύνη στη κυβέρνηση και διαχωρίζει τη στάση του Κινήματος Αλλαγής από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την πλήρη διαφωνία της με σενάρια πρόωρων εκλογών εκφράζει η Φώφη Γεννηματά. Σε συνέντευξή της, στην εφημερίδα « Το ΚΑΡΦΙ», η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι η σχετική συζήτηση που έχει δει το φως τη δημοσιότητας «αποτελεί θεσμική ύβρη στην αγωνία και την ανασφάλεια που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες αυτές τις δύσκολες ώρες για τη ζωή τους, την υγεία τους, τη δουλειά τους, το σχολείο των παιδιών τους, τις σπουδές τους, την επιχείρησή τους».

Επιρρίπτει την ευθύνη στη κυβέρνηση και προσθέτει πως «είναι αδιανόητο τούτες τις ώρες που δίνουμε τη μάχη για να σωθούν ζωές, να μιλάνε από το Μαξίμου με τους παπαγάλους τους για εκλογές. Αρνούμαι πραγματικά να συμμετέχω σε μια τέτοια συζήτηση. Στη Κυβέρνηση, αντί για εκλογικούς σχεδιασμούς και μικροκομματικούς τακτικισμούς, οφείλουν να κάνουν χρήση της νωπής εντολής που τους έδωσε ο λαός πριν από λίγους μήνες, για να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του κορωνοϊού και να βγούμε, χώρα και πολίτες, με ασφάλεια μακριά από την κρίση».

Διαχωρίζει τη στάση του Κινήματος Αλλαγής από τον ΣΥΡΙΖΑ αποκρούοντας εκτιμήσεις για σύγκλιση και συνεργασία.

Επικρίνει έντονα τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Εμείς ποτέ - και προφανώς ούτε τώρα -δεν ενδώσαμε στο λαϊκισμό, δεν πλειοδοτήσαμε σε παροχές, δεν ενθαρρύναμε τη λογική του «δεν πληρώνω» που την πλήρωσε πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Δεν μιλάμε πολλές γλώσσες για να τους ικανοποιήσουμε όλους. Αντίθετα ο Σύριζα πατάει σε δύο βάρκες. Παρουσιάζεται με δύο πρόσωπα, ένα του αρχηγού και ένα των στελεχών για να κερδίζει πολλά ακροατήρια. Το πρωί ζηλεύουν το ΠΑΜΕ, το μεσημέρι παρουσιάζουν νέα προγράμματα Θεσσαλονίκης, το απόγευμα τους φταίει ο κ. Τσιόδρας και το βράδυ ο κ. Τσίπρας φοράει το κοστούμι του συστημικού και θεσμικού παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν αλλάξει και την επόμενη μέρα ο λαϊκισμός και ο κυνισμός θα έχουν ηττηθεί».

Η κ. Γεννηματά επισημαίνει ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι και οι αδύναμοι να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο, να μετατραπούν σε εξιλαστήρια θύματα και αυτής της κρίσης κι υποστηρίζει ότι σχέδια για μειώσεις μισθών θα οδηγήσουν σε απόλυτη κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. «Ούτε να το σκεφτεί κανείς. Είναι επικίνδυνη ακόμα και η διακίνηση τέτοιων σεναρίων που εντείνουν το φόβο και επιδεινώνουν την ανασφάλεια. Η επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική. Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο επανάκαμψης της οικονομίας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται διάλογος, συνεννόηση και κοινωνική συμφωνία. Γι' αυτό δεν πρέπει τώρα, στην σκιά της πανδημίας, να επιχειρούνται από εργοδότες και την Κυβέρνηση λύσεις που υπονομεύουν μια τέτοια προοπτική», αναφέρει.

Για τη στάση του ΚΙΝΑΛ στη πανδημία η Φώφη Γεννηματά σημειώνει ότι στήριξε τα μέτρα της καραντίνας και πως θα πρέπει να συνεχίσουμε, χωρίς χαλάρωση και εφησυχασμό, γιατί μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε όλοι μαζί αυτό που μέχρι τώρα καταφέραμε. «Πιστή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μέχρι να μας δώσουν το πράσινο φως από την επιστημονική επιτροπή. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει να γίνει με σχεδιασμό και όλα τα μέτρα ασφάλειας, για να μην έχουμε ένα δεύτερο κύκλο της πανδημίας», λέει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στα μέτρα στήριξης της οικονομίας η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει ότι «δεν μηδενίζουμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, άλλωστε πολλά από αυτά αποτελούν υλοποίηση δικών μας προτάσεων. Είναι όμως ανεπαρκή. Όπως αποδεικνύεται και από την ανάγκη συνεχούς συμπλήρωσής τους. Δεν πρέπει όμως να καθυστερήσουμε, ούτε να ολιγωρήσουμε. Τώρα πρέπει να γίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία». Κι όσον αφορά στις αποφάσεις του Eurogroup και την στάση της ΕΕ επαναλαμβάνει ότι «χρειάζεται νέο χρήμα. Ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ. Στηρίζουμε τη λύση για ένα κορωνο-ομόλογο της Ένωσης, που δεν θα συνοδεύεται από μνημόνια και διόγκωση του δημόσιου χρέους των χωρών».