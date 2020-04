Κοινωνία

Λάρισα: αποκλεισμένος ο οικισμός της Νέας Σμύρνης μετά τα κρούσματα κορονοϊού σε Ρομά

Προχωράει η διαδικασία της τροφοδοσίας ειδών πρώτης ανάγκης της περιοχής, ενώ έχει ξεκινήσει και καμπάνια ενημέρωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου της καραντίνας του οικισμού της Νέας Σμύρνης της Λάρισας, όπως είχε αποφασιστεί στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο της καραντίνας, με ευθύνη του Δήμου Λαρισαίων προχωράει η διαδικασία της τροφοδοσίας ειδών πρώτης ανάγκης της περιοχής.

Σε κομβικά σημεία εγκαταστάθηκαν 7 οικίσκοι οι οποίοι θα λειτουργούν ως σημεία τροφοδοσίας των κατοίκων της περιοχής με τρόφιμα και άλλα είδη.

Πιο συγκεκριμένα τα σημεία τροφοδοσίας έχουν οριστεί στις οδούς: Σωκράτους και Πλάτωνος, Αρχιμήδους και Πλάτωνος, Τέρμα Πλάτωνος και Βοιωτίας, Δανάης και Aεροδρομίου, Δανάης και Αρχιμήδους, Ροδιάς και Καραμανλή.

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν από την περιοχή της Νέας Σμύρνης της Λάρισας, οι 16 από τους 20 συνολικά ασθενείς με κορονοϊό σε Κέντρο Αποκατάστασης της πόλης, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καραντίνας που υλοποιείται στην περιοχή για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η μεταφορά έγινε με λεωφορείο από την συνοικία που βρίσκεται σε καραντίνα, μετά από συντονισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κλιμακίου του ΕΟΔΥ.

Μετά τους πρώτους 20 επιβεβαιωμένους ασθενείς, άλλοι τρεις βρέθηκαν θετικοί στον ιό, από τα 133 δείγματα που είχαν ληφθεί και είχαν σταλεί προς εξέταση σε ιδιωτικό κέντρο της Λάρισας. Ακόμη 200 δείγματα έχουν φτάσει στον ΕΟΔΥ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και καμπάνια ενημέρωσης, από υγειονομικό κλιμάκιο της περιφέρειας, που πόρτα πόρτα θα δίνει οδηγίες, αλλά και πληροφορίες στους κατοίκους, για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν, για να προστατευθούν και να μην κινδυνεύσουν να νοσήσουν κι εκείνοι.