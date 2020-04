Κόσμος

Κορονοϊός: Μειώθηκε ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στην Ισπανία

Για 3η συνεχόμενη ημέρα μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό στην Ισπανία.

Ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στην Ισπανία από την COVID-19 μειώθηκε σήμερα, για 3η συνεχόμενη ημέρα, καθώς αναφέρθηκαν 510 θάνατοι κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για τη μικρότερη αύξηση θανάτων που καταγράφηκε στη διάρκεια της νύχτας, από την 23η Μαρτίου.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί στους 16.353 σήμερα από 15.843 χθες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών αυξήθηκε σήμερα στα 161.852, από 157.022 χθες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.