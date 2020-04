Οικονομία

Κορονοϊός: Διπλασιάστηκαν οι λαϊκές αγορές στην Αττική

Η σχετική λίστα με τις, συνολικά, 222 λαϊκές αγορές, τις οδούς και τις ημέρες διεξαγωγής του.

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται τα μέτρα ασφαλείας για την μη εξάπλωση του κορονοϊού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Τόσο σε ό,τι αφορά στις αποστάσεις των πάγκων και στη λειτουργία των νέων παράλληλων λαϊκών αγορών, όσο και για τα μέτρα σχετικά με τους παραγωγούς από άλλη περιφέρεια και για τις αγορές που τελούν σε αναστολή.

Οι δήμοι καθόρισαν τους νέους χώρους υπαίθριων αγορών εντός των ορίων τους οι οποίες θα λειτουργούν, παράλληλα, κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες με τις λαϊκές αγορές που ήδη είναι γνωστές, οπότε οι λαϊκές αγορές στην Αττική από 111 έχουν διπλασιαστεί και πλέον, για όσο διαρκούν τα μέτρα, θα είναι 222 ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες και να αποφεύγεται ο συγχρονισμός.

Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 δημοσιοποίησαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τη λειτουργία των παράλληλων υπαίθριων αγορών στις περιοχές ευθύνης τους ενώ από την ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και για τις λαϊκές αγορές που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και για το χρονικό διάστημα 9-18 Απριλίου 2020, δεν θα πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας. Η απόφαση ελήφθη «λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ' αρ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1210), σύμφωνα με την από 8.4.2020 αναφορά του τμήματος Εμπορίου της γενικής διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε και η αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλία, ύστερα από τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων στον οικισμό Ρομά της Νέας Σμύρνης, στη Λάρισα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης σημειώνει: «Εφαρμόζουμε κάθε νομοθετική ρύθμιση που έχουμε θεσπίσει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και την πρόσβαση των καταναλωτών στα αγαθά. Αναλυτικές πληροφορίες για τις λαϊκές αγορές: "Θέματα Λαϊκών Αγορών | Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων"».

Δείτε την σχετική λίστα με τις, συνολικά, 222 λαϊκές αγορές τις οδούς και τις ημέρες διεξαγωγής τους: