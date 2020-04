Κοινωνία

ΓΕΕΘΑ: Παράταση στα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Τι ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ και τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ .

Η ισχύς του συνόλου των μέτρων που έχουν ληφθεί έως τώρα παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου συμπεριλαμβανομένης της παραμονής των σπουδαστών των ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ εντός των σχολών, ώστε να μην εκτεθούν στον παραμικρό κίνδυνο και να μην απολεσθεί το εκπαιδευτικό έτος, καθώς και της εκπαίδευσης των στελεχών στις σταδιοδρομικές σχολές με τη χρήση τηλεκπαίδευσης, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Περαιτέρω μετά από τη σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και στο πλαίσιο της πρόληψης, αντιμετώπισης και μείωσης της διασποράς της πανδημίας COVID-19, αποφασίστηκαν επίσης ότι:

είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και για την περίοδο του Πάσχα, και

παρατείνεται κατά 45 ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που αναγράφεται στις εγκυκλίους διαταγές των Γενικών Επιτελείων αναφορικά με την πρόσληψη ΟΒΑ και η οποία έληγε 30 Απριλίου.