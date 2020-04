Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στον Ανάβατο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στη μάχη με κόντρα τον δυνατό άνεμο, έχουν ριχτεί και πολλοί εθελοντές

Συναγερμός σήμανε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου απο την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά του Αναβάτου και των Αυγωνύμων.

Το αρχικό μέτωπο της πυρκαγιάς πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί και να κάψει τμήμα της δασικής έκτασης που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χωριά.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντικές ομάδες αλλά και απλοί πολίτες που συνδράμουν το έργο των Αρχών.

Η κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική ήταν δύσκολη, με δεδομένο τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή.

Στην περιοχή επιχειρούσαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα απο πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές.

Η φωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο το απόγευμα.

Πηγή: politischios.gr