Κικίλιας: Σταδιακή η άρση των μέτρων, κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος

"Αυτές οι δύσκολες μέρες είναι που θα κρίνουν τη μάχη", τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Την πεποίθηση ότι τα μέτρα θα αίρονται σταδιακά και ότι ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας για τον κορονοϊό στη χώρα μας, εκφράζει σε συνέντευξη του ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας στην εφημερίδα Real News.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι δύσκολες ημέρες που όλοι πιεζόμαστε, που δεν έχουμε πολλές επιλογές για εκτόνωση, για διασκέδαση, και που δοκιμάζονται η αντοχή μας και η υπομονή μας, αυτές οι δύσκολες μέρες είναι που θα κρίνουν τη μάχη», αναφέρει, τονίζοντας πως τώρα γίνεται ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όπως εξηγεί «σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο, δε μπορεί να γίνει πριν τις 27 Απριλίου». «"Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή", αλλά αξίζει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για ένα ανθρώπινο, όσο γίνεται, καλοκαίρι», λέει χαρακτηριστικά.

Τα μέτρα απεγκλωβισμού θα καθοριστούν από το βαθμό στον οποίο θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και κυρίως τους ηλικιωμένους, επισημαίνει και παραπέμπει για ακόμη μια φορά στην ομάδα των 28 κορυφαίων λοιμωξιολόγων, ειδικών επιστημόνων, στατιστικολόγων, που συνεδριάζει καθημερινά μέσω τηλεδιάσκεψης. «Αναλύουν και σταθμίζουν τα δεδομένα της επιδημιολογικής καμπύλης. Τα μέτρα θα αίρονται σταδιακά. Ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται. Σημασία έχει να καταλάβουμε όλοι, ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται απαρέγκλιτα. Τα μέτρα τήρησης της υγιεινής ήρθαν για να αποτελέσουν κανονικότητα στις συνήθειές μας. Μη ξεχνάτε, πως, ακόμα και όταν επέλθει η πλήρης άρση των μέτρων, το υπουργείο Υγείας θα συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης: με ιχνηλατήσεις, τεστ και συνεχή ενημέρωση των πολιτών» καταλήγει ο Β.Κικίλιας.