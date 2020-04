Κόσμος

Βρετανία: 99χρονος που επέζησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο νίκησε και τον κορονοϊό (βίντεο)

Γιατροί και νοσηλευτές κατά την έξοδό του από το νοσκομείο τον χειροκρότησαν για την νίκη του.

Νικητής στην μάχη με τον φονικό κορονοϊό βγήκε ένας 99χρονος στην Βρετανία.

Ο Άλμπερτ Τσέιμπερς, ο οποίος επιβίωσε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και από τον εγκλεισμό του για 3 χρόνια ως αιχμάλωτος πολέμου, αποχώρησε από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν.

«Ευχαριστώ πολύ τις νοσοκόμες και εκτιμώ ό,τι κάνατε για μένα, δεν θα μπορούσατε να είστε καλύτερες» δήλωσε ο 99χρονος.