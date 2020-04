Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικά νέα για τον Μπόρις Τζόνσον

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ για την κατάσταση της υγείας του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κάνει «πολύ καλή πρόοδο» στην ανάρρωσή του από την COVID-19, δήλωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο ίδιος βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από τρεις νύχτες την Πέμπτη, ενώ το πρωθυπουργικό γραφείο δήλωσε χθες, ότι κατάφερε να αρχίσει το βάδισμα, παρά το γεγονός ότι η ανάρρωσή του βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο.

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει πολύ καλή πρόοδο» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ.