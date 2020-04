Πολιτική

Εικονική περιήγηση Μητσοτάκη στην Πολιτική Προστασία: Υποδομή που θα μας συνοδεύει για χρόνια

Μέσω τηλεδιάσκεψης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις ο Πρωθυπουργός. Τα συγχαρητήρια και ο μέχρι τώρα απολογισμός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη σήμερα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για «την εξαιρετική δουλειά υπό αντίξοες συνθήκες» κατά την "ξενάγησή" του μέσω τηλεδιάσκεψης, στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά. Παράλληλα τόνισε ότι αυτή η υποδομή την οποία "χτίζει" η κυβέρνηση, σε μέσα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά κυρίως υποδομή σε τεχνογνωσία, «είναι μία υποδομή η οποία θα μας συνοδεύσει και για τα επόμενα χρόνια, διότι θα κληθούμε, αργά ή γρήγορα, να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον».

«Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτοφανή κρίση υγειονομικού χαρακτήρα. Τη χειριστήκαμε, τη χειριστήκατε με απόλυτη επάρκεια, με μεγάλο επίπεδο σοβαρότητας. Και πρέπει να σας πω ότι ειδικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της ιχνηλάτησης -το λεγόμενο contact tracing- τον εντοπισμό των υπόπτων περιστατικών, καταφέρατε να κάνετε μία εξαιρετική δουλειά σε αντίξοες συνθήκες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός "ξεναγήθηκε" στις προηγμένες εφαρμογές που χρησιμοποιεί η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο της πανδημίας Covid-19, ενώ από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π., ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε αναλυτικά τη λειτουργία των τεχνολογικών μέσων που έχει στη διάθεσή του ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας για την καταγραφή των κρουσμάτων, τη διασύνδεσή τους με τη διαθεσιμότητα του Συστήματος Υγείας, αλλά και την επίβλεψη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε καραντίνα, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο κ.Χαρδαλιάς παρουσίασε στον πρωθυπουργό εφαρμογή που απεικονίζει με γεωγραφική ακρίβεια όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανά δήμο και ανά περιφέρεια, και προβάλλει την αναλογία των ασθενών με τη δυναμικότητα των τοπικών νοσοκομείων σε κλίνες ΜΕΘ, ώστε να εντοπίζεται άμεσα οποιαδήποτε ανησυχητική τάση, ενώ παράλληλα ενημερώνει την Πολιτική Προστασία πόσοι ασθενείς αναρρώνουν κατ' οίκον και πόσοι νοσηλεύονται.

Επίσης παρουσίασε άλλη εφαρμογή στην οποία έχουν καταχωρηθεί όλα τα πρόσωπα που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα ή περιορισμό, σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις κατοικίας που έχουν δηλώσει.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, τόσο με δειγματοληπτικές αυτοψίες όσο και με τηλεφωνικές κλήσεις, ώστε να εντοπίζονται παραβάτες και να επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.

Όπως ανέφερε ο κ.Χαρδαλιάς, οι εφαρμογές περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε αρμόδια στελέχη, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλα τα στελέχη της Γ.Γ.Π.Π. και «τους αφανείς ήρωες που εργάζονται καθημερινά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ελευθερία και την ευημερία», όπως είπε, και επισήμανε ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είχε θέσει ως στόχο την ανάδειξη της Πολιτικής Προστασίας σε πρότυπο αποτελεσματικότητας απέναντι σε κάθε είδος κρίσης, δεδομένου ότι η χώρα διαθέτει το έμψυχο δυναμικό για να το πετύχει.

«Ο κορονοϊός μας ανάγκασε να μπούμε στον επιταχυντή και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε», είπε ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας και συγχαίροντας όλα τα στελέχη για τη δουλειά τους.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «τραυματικές εμπειρίες από φυσικές καταστροφές οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε πολλούς συμπολίτες μας» στο παρελθόν, και εκτίμησε ότι «ο κορονοϊός μας ανάγκασε να μπούμε στον επιταχυντή, και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να κάναμε σε μήνες να τα κάνουμε σε εβδομάδες και πράγματα τα οποία θα κάναμε σε εβδομάδες να τα κάνουμε σε μέρες ή ώρες».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Πολιτική Προστασία ετοιμάζεται ενόψει του καλοκαιριού για την αντιπυρική περίοδο, αλλά -όπως είπε- «διαπιστώσαμε ότι έχουμε και άλλες απειλές. Υπάρχουν και αόρατοι εχθροί οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι και οι οποίοι απαιτούν ένα άλλο βαθμό προετοιμασίας και ένα άλλο βαθμό ετοιμότητας».

Και τέλος, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συνεργάζονται με αυτήν τόνισε:

«Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ευημερίας, δημοκρατίας, ελευθερίας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας των πολιτών αποτελεί την πρωταρχική ευθύνη του κράτους. Πάνω σας έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της δουλειάς. Έχετε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σας δίνει, σε όλα τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, μια μεγάλη ικανοποίηση για να συνεχίσετε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Και πάλι συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει γίνει στην Πολιτική Προστασία».