ΠΟΜΙΔΑ: Οδηγίες για τη μείωση των μισθωμάτων

Των επαγγελματικών μισθώσεων και του μισθώματος κύριας κατοικίας των εργαζομένων των οποίων λύθηκε ή τέθηκε σε αναστολή η εργασιακή σχέση.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83Α ο ν. 4683/20, με το άρθρο 26 του οποίου επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες/επιστήμονες που έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, η μείωση κατά 40% από την 1η Απριλίου 2020 (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μάρτιος) του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων και του μισθώματος κύριας κατοικίας των εργαζομένων των οποίων λύθηκε ή τέθηκε σε αναστολή η εργασιακή σχέση.

Παράλληλα από τους αρμόδιους υπουργούς, ανταποκρινόμενους στα συνεχή διαβήματα της ΠΟΜΙΔΑ, δηλώθηκε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών και εκμισθωτών ακινήτων, με μέτρα που θα προσδιοριστούν και θα ανακοινωθούν «σε δεύτερο χρόνο».

Κατόπιν αυτών η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο εκμισθωτή για τα εξής:

1.Οι σημερινές πρωτόγνωρες περιστάσεις είναι δύσκολες για όλους, και για τους ιδιοκτήτες, και για τους ενοικιαστές. Η πρώτη σύστασή μας προς όλους είναι η συνεννόηση μεταξύ τους και η διατήρηση της μισθωτικής τους σχέσης και μετά τη δύσκολη αυτή περίοδο. Γι΄αυτό και προς αποφυγή αντεγκλήσεων και αμφισβητήσεων περί του δικαιώματος της μείωσης επισημαίνουμε τα εξής:

2.Κάθε επαγγελματίας που ζητά μείωση κατά 40% σε επαγγελματικό του μίσθωμα οφείλει να παρουσιάσει στον εκμισθωτή αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων-Εργοδοτών» που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» βάσει της ΚΥΑ 13031/Δ1.4551, με εκτυπωμένα τα στοιχεία του εκμισθωτή και της διεύθυνσης του μισθωμένου επαγγελματικού ακινήτου.

3.Κάθε εργαζόμενος που ζητά μείωση κατά 40% στο μίσθωμα της κύριας κατοικίας του οφείλει να παρουσιάσει στον εκμισθωτή αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου» που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» με εκτυπωμένα τα στοιχεία του εκμισθωτή και της διεύθυνσης της μισθωμένης κατοικίας του, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι αυτός είναι ο μισθωτής της κατοικίας.

Υποδείγματα των δηλώσεων αυτών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ www.pomida.gr, στο link https://pomida.gr/assets/File/376_YΠΕΥΘΥΝΕΣ%20ΔΗΛΩΣΕΙΣ%20ΜΕΙΩΣΗΣ%20ΕΝΟΙΚΙΩΝ.pdf

4.Στην περίπτωση επιχειρήσεων που έκλεισαν από το Μάρτιο με εντολή κρατικής αρχής και έχει ήδη καταβληθεί το μίσθωμα του Μαρτίου, το υπερβάλλον συμψηφίζεται με το μίσθωμα του Απριλίου, οπότε ο εκμισθωτής θα λάβει μόνον το 20% του μισθώματος. Το αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση Απριλίου.

5.Δικαιούχος μείωσης είναι ο εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή, όταν είναι ο ίδιος δηλωμένος ως μισθωτής της κατοικίας στο μισθωτήριο και στην εφαρμογή Μισθώσεων του TAXISNET. Σε περίπτωση συμμισθωτών που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή υπολογίζεται στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, και όχι στο σύνολο. Το ίδιο κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ισχύσει και όταν ο τεθείς σε αναστολή εργασίας είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή. Επί συμφωνημένης μεικτής χρήσης (κύριας κατοικίας με δικαίωμα και επαγγελματικής έδρας), η μείωση επιμερίζεται αναλογικά στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στην επαγγελματική χρήση (συνήθως αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ενοικίου).

6.Τα μισθώματα και ιδίως τα μειωμένα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται εμπρόθεσμα, όπως και τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας. Αν επικρατήσουν αντιλήψεις και πρακτικές τύπου «Δεν Πληρώνω» θα είναι η χαριστική βολή στην οικονομία, την κοινωνία, και ιδιαίτερα στις διαχειρίσεις των πολυκατοικιών που με τεράστιες δυσκολίες κρατούν τα κτίρια σε λειτουργία.

7.Τέλος επειδή ήδη προβάλλονται διάφορα αιτήματα απαγόρευσης εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για οφειλές της τρέχουσας περιόδου, επισημαίνουμε ότι ούτε οι ιδιοκτήτες είναι δικομανείς που θα τρέξουν στα δικαστήρια μόλις ανοίξουν εναντίον των ενοικιαστών τους, ούτε επιτρέπεται να τεθεί θέμα μηδενισμού των μισθωμάτων, ή απαγόρευσης δικαστικής διεκδίκησης οφειλών, και μάλιστα προγενέστερων της 1.3.2020, από μισθώματα, κοινόχρηστα και λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα μεταβληθεί σε παράδεισο των «μπαταξήδων» και σε βαθειά αποδιοργάνωση παρόμοια της περιόδου των μνημονίων, που όλοι εξορκίζουν…