Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 72 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πλησιάζουν τους 100 οι θάνατοι στην χώρα από επιπλοικές της νόσου. Αρκετοί οι ασθενείς που αποσωληνώθηκαν και βγήκαν απο τις ΜΕΘ. Δείτε LIVE την ενημέρωση απο τους Σ. Τσιόδρα κια Ν. Χαρδαλιά.

Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 72 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.081, το 56% αφορά άνδρες, σε όλην την χώρα.

Την ίδια ώρα 75 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 15 εξήλθαν από τις ΜΕΘ.

Ενώ μαζί με τους τρεις ακόμα ανθρώπους που κατέληξαν μετά από επιπλοκές λόγω του κορονοϊού, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας είναι 93.