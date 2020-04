Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 72 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πλησιάζουν τους 100 οι θάνατοι στην χώρα από επιπλοικές της νόσου. Αρκετοί οι ασθενείς που αποσωληνώθηκαν και βγήκαν απο τις ΜΕΘ. Δείτε LIVE την ενημέρωση απο τους Σ. Τσιόδρα κια Ν. Χαρδαλιά.

Το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 72 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Όπως ανέφερε, το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχονται στα 2081 εκ των οποίων το 56,8% αφορά άνδρες. Από τα κρούσματα τα 535 σχετίζονται με ταξιδιώτες και 796 με άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών φθάνει τους 75 με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη. Από τους διασωληνωμένους, 15 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Ο Σ. Τσιόδρας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη χώρα εξαιτίας του κορονοϊού στους 93 εκ των οποίων 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες και η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 73 έτη. Δεκαπέντε ασθενείς βγήκαν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπεία.

Όσο παραμένουμε σε μία καλή κατάσταση και μία επίπεδη καμπύλη της νόσου θα μπορούμε σταδιακά να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα και την άρση κάποιων περιοριστικών μέτρων, ανέφερε απόψε στην καθιερωμένη ενημέρωση του προς τους ιατρικούς συντάκτες, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. «Βλέπουμε τα μέτρα να λειτουργούν είναι νίκη όλων μας και συνεχίζει να είναι νίκη όλων μας» Αν προσέξουμε, τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα μπορούμε να σκεφτόμαστε την χαλάρωση των μέτρων είπε αλλά έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως «δεν είναι ακόμα η ώρα, όπως μας ενημερώνει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων». Εξαρτάται από εμάς και από την επαγρύπνηση μας, το πότε θα μπορούμε να πάρουμε πίσω κάποια από τα μέτρα, ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος όπως είπε «χαίρομαι βλέποντας να μειώνεται η καμπύλη στις νοσηλείες σε ΜΕΘ», αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι «αν τώρα καταργήσουμε τα μέτρα, αν βγούμε και πανηγυρίσουμε και πούμε τελείωσε, σε 15 ημέρες θα δούμε τα αποτελέσματα». «Θέλει προσοχή», κατέληξε επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αξιολογούνται 15 ημέρες μετά την εφαρμογή τους . «Αν έχουν πετύχει αυτό φαίνεται στον αριθμό όσων θα νοσήσουν σοβαρά και όσων χάσουν τη μάχη με τη ζωή. «Σκεφτόμαστε αμυντικά ακόμα δεν είναι η ώρα για επίθεση», κατέληξε.

Να συνεχίσουν να τηρούνται οι αποστάσεις σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους

Αναφερόμενος στα φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρήθηκαν σήμερα σε κάποιες περιοχές από περιπατητές, είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και μπορούμε να περπατήσουμε με την οικογένειά μας ούτως ή άλλως μαζί τους είμαστε στο σπίτι, Όμως δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την πολιτεία, δεν μπορούν οι παρέες να ανακατεύονται, αν κάπου υπάρχει συγχρωτισμός θα πρέπει αυτό το σημείο να το αποφεύγουμε» Κάλεσε όλους μας να σκεφτούμε αποστάσεις και όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους τονίζοντας πως «όπως τηρούνται οι αποστάσεις σε εσωτερικούς χώρους, δηλαδή όπως συμπεριφερομασε σε ένα σουπερμάρκετ, τι ίδιες αποστάσεις θα πρέπει να τηρούμε και στους εξωτερικούς χώρους». Αυτοί που πρέπει με κάθε τρόπο να προστατευτούν περισσότερο, είναι οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες και αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι πιο προσεκτικοί, τόνισε.

Ο κύριος Τσιόδρας αναφερόμενος στην εκτίμηση αλλού επιστήμονα από το εξωτερικό, υιοθέτησε την φράση ότι «ίσως η χειραψία θα πρέπει να καταργηθεί στο μέλλον για να προστατευτούμε όχι μόνο από τον κορονοϊό αλλά και από άλλους ιούς του αναπνευστικού συστήματος». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας για τον κορονοϊό, στην σωματική και ψυχική μας υγεία όσο παραμένουμε σε περιορισμό και αναφέρθηκε στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τονίζοντας πως «είναι προτιμότερο να περπατήσουμε έξω για να καταπραΰνουμε έναν ανεξέλεγκτο θυμό ακόμα κι αν πάρουμε πρόστιμο, από το να ασκήσουμε ενδοοικογενειακή βία».

Ελπιδοφόρα μηνύματα από τα θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται και στη χώρα μας.

Ο κύριος Τσιόδρας -αναφερθείτε επίσης σε ελπιδοφόρα μηνύματα από κλινικές μελέτες που γίνονται διεθνώς, με τη συμμετοχή και της χώρας μας για το νέο υποσχόμενο θεραπευτικό σχήμα με ενδοφλέβια χρήση ρεμντεσιβίρης σε ασθενείς με κορονοϊό. «Θέλουμε οι ασθενείς μας να μπορούν να ωφεληθούν από τις αναδυόμενες θεραπείες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην χώρα μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους» εξήγησε ο κος Τσιόδρας. Ο πρώτος είναι οι κλινικές μελέτες με το φάρμακο στις οποίες συμμετέχουν 4 νοσοκομεία στη χώρα μας, ο δεύτερος είναι δωρεάν πρόγραμμα διευρυμένης πρόσβασης σε αλλά 4 επιλεγμένα νοσοκομεία και μέσω της μελέτης «αλληλεγγύη» του ΠΟΥ η οποία σύντομα θα αρχίσει σε άλλα 3 νοσοκομεία της χώρας. Φαίνεται ότι η εν λόγω θεραπεία δείχνει μία αποτελεσματικότητα σε ποσοστό 68% ακόμα και στα σοβαρά περιστατικά, ανέφερε, επικαλούμενος δημοσιεύμα ενός από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, το «The New England Journal of Medicine».

Ο κύριος Τσιόδρας αναφέρθηκε επίσης και στην χρήση όρου αντισωμάτων από τους ασθενείς που έχουν αποθεραπευθεί από την covid -19. Όπως είπε, απαιτούνται 14 ημέρες από την ημέρα που έχουν αποθεραπευθεί προκειμένου να είναι «καθαροί» από νόσο και συμπτώματα και να μπορούν να δώσουν αντισώματα για ασθενείς που περνούν βαριά την λοίμωξη του κορονοϊού. Όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, «ίσως είναι μία Θεραπευτική προσέγγιση που είναι ωφέλιμη όχι μόνο σε προχωρημένο στάδιο αλλά και στο αρχικό στάδιο της νόσου» αλλά έσπευσε να τονίσει ότι είναι πολύ νωρίς. και αυτό το πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί στην χώρα μας αλλά δεν πρέπει να το δει κάποιος ως κάτι σίγουρο, είπε καθώς χρειάζεται «χρόνος και αποτελέσματα προκειμένου να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου» κατέληξε.