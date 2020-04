Κόσμος

Ιταλία-κορονοϊός: προειδοποίηση για κοινωνικές εντάσεις και εξτρεμιστικά φαινόμενα

Υψηλή επιφυλακή ζητά από τους νομάρχες η υπουργός Εσωτερικών, Λουτσιάνα Λαμορτζέζε...

Υψηλή επιφυλακή, σε ότι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης κοινωνικών εντάσεων και εξτρεμιστικών φαινομένων, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης ζητά από τους νομάρχες της χώρας, η Ιταλίδα υπουργός Eσωτερικών, Λουτσιάνα Λαμορτζέζε

«Μετά τις δυσκολίες του εργασιακού χώρου, μπορεί να ακολουθήσουν σοβαρές εντάσεις, με τυχόν αναζωπύρωση της κοινής εγκληματικότητας, αλλά και εστίες εξτρεμιστικού τύπου. Με τον κίνδυνο, στις νέες αυτές ανάγκες , να παρεισδύσουν ολέθριες ευκαιρίες για το οργανωμένο έγκλημα», γράφει η Ιταλίδα υπουργός.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας θα συνεργαστούν με τους νομάρχες, για τον έλεγχο φαινομένων που συνδέονται με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, « τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις και στην δημόσια τάξη». Η Ιταλίδα υπουργός Εσωτερικών, επίσης, ζητά να ληφθεί υπόψη με την πρέπουσα προσοχή κάθε μήνυμα αποσύνθεσης του κοινωνικού και κοινωνικού ιστού, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των πιο αδύναμων κατηγοριών πολιτών.

Οι νομάρχες, τέλος, καλούνται να συνεργαστούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης και υπέρ των πολιτών που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη.