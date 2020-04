Κοινωνία

“Πλημμύρισε” με κόσμο ο Φλοίσβος (εικόνες)

Πλήθος κόσμου βγήκε στην παραλιακή για να περπατήσει το Σάββατο το πρωί.

«Πλημμύρισε» με κόσμο που ήθελε να κάνει περίπατο ο παραλιακός πεζόδρομος του Φλοίσβου, το πρωί του Σαββάτου.

Μικροί και μεγάλοι, έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά «ξεχύθηκαν» στον πεζόδρομο, κρατώντας ως επί το πλείστον τις μεταξύ τους αποστάσεις ασφαλείας.

Λίγοι ήταν εκείνοι που κολύμπησαν στην παραλία, έχοντας επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία και επέδειξαν στις Αρχές.

Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης κατήγγειλε ότι το απόγευμα της Παρασκευής άγνωστοι έσπασαν τα λουκέτα που είχαν τοποθετηθεί στο πάρκο Τρίτση, για να κάνουν βόλτα στο χώρο.