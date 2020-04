Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 900 νεκροί σε ένα 24ώρο στη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα αλματώδη αύξηση σημείωσε ο αριθμός των θυμάτων από την επιδημία, μετά το χθεσινό ρεκόρ.

Ο αριθμός των θανάτων από την COVID-19 στη Βρετανία αυξήθηκε σήμερα κατά 917 στους 9.875 θανάτους, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός των θανάτων από χθες στις (16:00 GMT) 19:00 ώρα Ελλάδας, ήταν μικρότερος από αυτόν της προηγούμενης ημέρας.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 78.911 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μέχρι σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδας.