Παράξενα

Φτιάχνει μουσικά όργανα από σκουπίδια (εικόνες)

Ένας νεαρός εκμεταλλεύεται παλιά έπιπλα που άλλοι πετούν και φτιάχνει από αυτά οικολογικά μουσικά όργανα.

Τα αχρείαστα πράγματα κάποιων ανθρώπων συλλέγει ένας νεαρός από το Κίεβο, μετατρέποντάς τα σε μουσικά όργανα.

Ο Μποντάν Τοντσούκ (Bohdan Todchuk)) μαζεύει κομμάτια επίπλων από τα σκουπίδια, επιλέγοντας προσεκτικά τα καλύτερα κομμάτια ξύλου.

Παλιές καρέκλες, ξύλινοι πίνακες και πλάκες γρήγορα μεταμορφώνονται στα χέρια του σε βιολιά ή κιθάρες.

Κάθε κομμάτι ξύλου που χρησιμοποιεί είναι μοναδικό και προσέχει ιδιαίτερα την πυκνότητα και το μέγεθος, καθώς και τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όργανά του έχουν εξαιρετική ακουστική, λόγω της παλαιότητας του ξύλου.

Για την κατασκευή κάθε οργάνου χρειάζονται έξι μήνες, ενώ πρόκειται για το χόμπι του, αφού εργάζεται σε κρατική υπηρεσία ως υπεύθυνος ασφαλείας δικτύου υπολογιστών.

Κάποια από τα όργανα τα πουλάει, ενώ κάποια άλλα τα κρατά για τον εαυτό του.

Προς το παρόν δεν έχει πολλές παραγγελίες, ελπίζει όμως ότι λόγω του ότι πρόκειται για οικολογικά προϊόντα, τα όργανά του θα γίνουν σύντομα ανάρπαστα.

Η τιμή της κιθάρας ή του βιολιού ξεκινά από 2000 δολάρια.