Κορονοϊός: Πέθανε ομογενής από την Κωνσταντινούπολη

Έχασε τη μάχη η Ελληνίδα της Πόλης, μετά από μάχη με τον κορονοϊό.

Πρόκειται για την 88χρονη Ηρώ Δάκου η οποία το τελευταίο 15νθήμερο νοσηλεύονταν στο ομογενειακό νοσοκομείο Βαλουκλή όπου και κατέληξε.

Η άτυχη ομογενής είχε μεταφερθεί στο Βαλουκλή από ιδιωτική κλινική όπου είχε νοσηλευτεί για σύντομο διάστημα για ορθοπεδικό πρόβλημα.

Ζούσε μόνη της στην περιοχή Ταταύλα (σημερινό Κουρτουλούς) στην Κωνσταντινούπολη.