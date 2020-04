Κοινωνία

Διπλάσιες οι λαϊκές αγορές στην Αττική

Πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές στην Αττική και ποιες κλείνουν. Ο απολογισμός των κρουσμάτων στη Λάρισα.

Στη Λάρισα καταγράφηκαν επιπλέον 4 θετικά κρούσματα, ενημέρωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Ανέφερε επίσης πως τα κρούσματα αυτά μαζί με τα 21 και τους 29 ελέγχους που έχουν γίνει δίνουν τη συνολική εικόνα 362 τεστ, 25 θετικά κρούσματα.

Ακόμα ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε η αύξηση αριθμού των λαϊκών αγορών από τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα στην Αττική να είναι πλέον σε λειτουργία 222. Οι λαϊκές θα λειτουργούν την ίδια μέρα και ώρα με τις υφιστάμενες, σε παράλληλους δρόμους τους οποίους ορίζει ο κάθε Δήμος της Αττικής.

Ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλονται για 10 ημέρες, τέσσερις λαϊκές σε όλη τη χώρα, λόγω παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας, που διαπιστώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Πρόκειται για τις εξής λαϊκές αγορές:

Επί της οδού Μικράς Ασίας στον δήμο Νεάπολης Συκεών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παραλίας Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

Στο Χατζηκυριάκειο στην Καλλίπολη, επί της οδού Μαρίνας Κυριακού

Επί της οδού Δαβάκης στην αγορά του Χαϊδαρίου.

Διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται όλοι οι έλεγχοι στα αεροδρόμια και στις πύλες εισόδου της χώρας, αναφέροντας ότι από τους ελέγχους είχαμε μόνο ένα θετικό κρούσμα.

«Είμαστε σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και ξεκαθάρισε πως τα πάντα παραμένουν οριακά, αναφέροντας ότι τα δεδομένα σταθμίζονται σε 12ωρη βάση.

Επίσης, επισήμανε πως «ο βαθμός επιφυλακής και εγρήγορσης είναι υψηλός».

Διαμήνυσε ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δείξουμε την υπομονή που χρειάζεται και τόνισε ότι μέχρι τις 27 Απριλίου πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην προσπάθεια.