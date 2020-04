Υγεία - Περιβάλλον

Εύσημα του επικεφαλής ΠΟΥ Ευρώπης στον Κικίλια

Τα συγχαρητήριά του στον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας έστειλε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα εύσημα στον Υπουργό Υγείας και τους συνεργάτες του, απένειμε μέσω Twitter ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε.

Ο Βασίλης Κικίλιας δέχθηκε τα συγχαρητήρια με αφορμή συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, όπου δήλωσε πως η ελληνική κυβέρνηση είδε από νωρίς τον επερχόμενο κίνδυνο της κρίσης από την πανδημία και έλαβε έγκαιρα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, λαμβάνοντα υπόψη πρώτα και πάνω από όλα τις ζωές των Ελλήνων και την αξίας της ανθρώπινης ζωής, έναντι της οικονομίας.

Ο Κλούγκε αναδημοσίευσε τη συνέντευξη δίνοντας συγχαρητήρια στον Έλληνα Υπουργό Υγείας.