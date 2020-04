Κόσμος

“Λουκέτο” στα σχολεία της Νέας Υόρκης έβαλε ο κορονοϊός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέλος η σχολική χρονιά για ένα εκατομμύριο μαθητές στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ...

Του Θανάση Τσίτσα Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι τα σχολεία κλείνουν οριστικά για εφέτος. Οι περίπου ένα εκατομμύριο μαθητές - αν όλα πάνε κατ’ ευχή- θα επιστρέψουν στα ρανία τους από Σεπτέμβριο.

Tην ώρα που ο πρόεδρος Τραμ ετοιμάζεται να πάρει την πιο σημαντική απόφαση στην διάρκεια της προεδρίας του, όπως είπε σχετικά με το πότε θα βγάλει τη χώρα από την καραντίνα, οι ειδικοί που εξετάζουν τα στατιστικά μοντέλα εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ φθάνουν στην κορύφωση της πανδημίας

Ο Άντονι Φάουτσι, ο διάσημος λοιμωξιολόγος, είπε όμως πως είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα , υπάρχουν σημάδια εξομάλυνσης ,αλλά είναι νωρς να μιλάμε για άρση των περιοριστικών μέτρων

783 νεκροί σε ένα 24ωρο στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, το επίκεντρο της επιδημίας για τέταρτη μερα οι θάνατοι αγγίζουν και παλι τους 800 και τα κρούσματα την έχουν αναδείξει παγκόσμια πρωταθλήτρια . Όλη την εβδομάδα, οι αρχές έχουν επισημάνει ότι υπαρχουν σημάδια ότι η επιδημία του κοροναϊού αρχίζει να είναι υπό έλεγχο. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών στα νοσοκομεία αυξάνεται . Είναι γυρω στους 19.000 ενώ ο αριθμός των θανάτων παρέμεινε σταθερός. Βελτίωση παρατηρήθηκε στα άτομα που εισρχονται στις εντατικές και αυτό όπως λένε ένα θετικό σημάδι