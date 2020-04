Πολιτική

Μετανάστες με κορονοϊό επιχειρούν να στείλουν στην Ελλάδα οι Τούρκοι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκαν στα Δυτικά παράλια με λεωφορεία από camps στο εωτερικό της Τουρκίας...

Του Χρήστου Μαζανίτη Από έγκυρες πληροφορίες έχουν εξακριβωθεί συγκεντρώσεις μεταναστών στα Δυτικά Παράλια της Μικράς Ασίας, ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από camps εσωτερικού με λεωφορεία , πολλοί από αυτούς ήταν στο ΠΑΖΑΡ ΚΟΥΛΕ και η Τουρκία θα επιχειρήσει να μεταφέρει σε Ελλάδα και Ευρώπη εν μέσω πανδημίας μετανάστες με οργανωμένο σχέδιο.

Η στρατοχωροφυλακή και η αστυνομία παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιζε και στον Έβρο, δηλαδή τους κατευθύνει και τους οδηγεί, εκτελώντας ουσιαστικά τις εντολές Σοϊλου που είχε πει ότι θα εξακολουθήσουν να στέλνουν στην Ευρώπη.

Είναι τόσο μεγάλο το κάζο που έπαθαν με την αποκάλυψη των προθέσεων τους και την άμεση ενεργοποίηση των Ελληνικών δυνάμεων ΛΣ ΕΛΚΑΤ, ΕΛ.ΑΣ. και Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν δίστασαν να κατεβούν στα 5000 πόδια Βορείως Λέσβου όπου επιχειρούσε το Α/Φ της FRONTEX ( Βρετανικό) και να το παρενοχλήσουν. Απελπισία, σπασμωδικές ενέργειες, αλλά και η αναποτελεσματικότητα της Τουρκίας στο θέμα COVID-19, δεν κρύβεται με τίποτα. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό θα κάνουν συνέχεια.